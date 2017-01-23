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Çin'de "iki çocuk politikası" doğum oranını artırdı

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Çin'de "iki çocuk politikası" doğum oranını artırdı
Çin'de tartışmalı tek çocuk politikasının sona erdiği 2016'da doğum oranı yüzde 7,9 artış gösterdi.

Çin Sağlık ve Aile Planlama Komitesi yetkilisi Yang Vıncuang, ülkede tek çocuk politikasının tamamen kaldırılıp tüm çiftlere iki çocuk sahibi olma hakkı verildikten sonra yeni doğanların oranında yüzde 7,9 artış kaydedildiğini açıkladı.

Yang, doğurganlık çağına ulaşan kadın nüfusunun her yıl 5 milyon artmasının beklendiğini ifade ederek 2016-2020 döneminde her yıl 17-20 milyon yeni doğumun öngörüldüğünü söyledi.

Ülkede geçen yıl 17,86 milyon çocuk dünyaya gelirken, bu sayının 2011-2015 ortalamasına göre 1,31 milyon daha fazla olduğu vurgulandı.

2015 sonu itibarıyla 1,37 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de nüfusun 2030'da 1,45 milyara ulaşması bekleniyor.

Çin'in aile planlaması ve tek çocuk politikası, ülkenin hızla artan nüfusunu kontrol altına almak için 1970'li yıllarda kademeli olarak yürürlüğe girmiş ve kentlerde yaşayan ailelere tek çocuk sınırlaması getirilmişti. Kırsalda yaşayan ailelere ise ilk çocuklarının kız olması halinde ikinci çocuğa izin verilmişti.

Ülkede 1 Ocak 2016'da "iki çocuk politikası" yürürlüğe girmişti. Pekin yönetimi, yaşlanan nüfusun ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ve iş gücü nüfusunun hızla azalması üzerine aldığı bu kararla kentlerde ve kırsal kesimde yaşayan tüm çiftlere koşulsuz iki çocuk sahibi olabilme hakkı tanımıştı.

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