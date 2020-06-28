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Çin'de ikinci aşı adayından da iyi haber: Ön sonuçlar güvenli ve etkili çıktı

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Dünya çapında yedi ayda en az yarım milyon kişinin ölümüne yol açan korona virüsüne karşı aşı çalışmalarından olumlu bir haber geldi. Çin'de ikinci bir aşı adayının daha insanlar üzerindeki ilk denemelerinin etkili olduğu belirtildi.
Çin'de ikinci aşı adayından da iyi haber: Ön sonuçlar güvenli ve etkili çıktı

Çin merkezli ilaç firması Çin Ulusal Biyotek Grubu (CNBG), korona virüsüne karşı üzerinde çalıştıkları bir aşı adayının insanlar üzerindeki ilk denemelerinden olum sonuç aldıklarını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, 1120 sağlıklı kişi üzerinde yapılan ilk denemelerin ön sonuçlarına göre, söz konusu aşı adayının güvenli ve etkili sonuç verebileceği belirtildi.

CNBG, aşı adayının Pekin’deki tesislerinde denendiği tüm katılımcıların yüksek seviyelerde antikor ürettiğini açıkladı. Araştırmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.

CNBG İLK AŞI ADAYINDA DA OLUMLU ÖN SONUÇ AÇIKLAMIŞTI

Bir aşıya satış izni çıkması için, Faz 3 denemelerinde binlerce kişinin üzerinde test edilmesi gerekiyor. Çinli firmalar ve araştırmacılara şu ana dek ülke içinde ve dışında sekiz aşı adayını insanlar üzerinde deneme izni verilmişken, CNBG ay başında da Wuhan’daki testlerinde de bir diğer aşı adayından olumlu ön sonuçlar aldığını açıklamıştı. Ancak firmanın iki aşısı da şu an için Faz 3 seviyesine geçmiş değil. 

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