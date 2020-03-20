Çin'de ilk kez iki gün üst üste ülke içi kaynaklı yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi

Koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin'de dün de ülke içi kaynaklı yeni koronavirüs vakasının tespit edilmediği açıklandı. Böylelikle Çin'de ilk kez üst üste iki gün hiç ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmemiş oldu.

Ancak ülkede yurt dışı kaynaklı yeni koronavirüs vakaları görülmeye devam ediyor. Dün virüsü yurt dışından kapıp Çin'e dönen 39 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede koronavirüs bağlantılı ölüm oranları da ciddi şekilde düştü. Dün 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, salgının başladığı Aralık ayı sonundan bu yana ölenlerin toplam sayısı 3248'e çıktı.

Ancak Çin hükümetinin verdiği sayıların gerçeği yansıtmadığı iddiaları da mevcut.

Çin ve uluslararası gözlemciler, Çin'de vaka sayısındaki düşüşün ciddi yasaklar ve karantinalarla gerçekleştiğine dikkat çekiyor.