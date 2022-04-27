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Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası teyit edildi

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Çin'de kuş gribinin H3N8 türü ile ilk insan enfeksiyonu tespit edildi.
Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası teyit edildi

Çin'de kuş gribinin H3N8 türü ile ilk insan enfeksiyonu tespit edildi. Ancak bunun insanlar arasında yayılma riskinin düşük olduğu açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yaptığı açıklamada, Henan eyaletindeki Zhumadian şehrinden bir çocuğun, 5 Nisan’da ateş ve diğer semptomlar geliştirdiğini ve durumu kötüleşince 10 Nisan’da hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Çinli yetkililer, önceki gün açıklanan verilere göre, çocuğun vücudunda H3N8 tipi kuş gribi virüsünün enfeksiyonuna rastlandı.

Komisyon, ilk değerlendirmenin, varyantın henüz insanları etkili bir şekilde enfekte etme yeteneğine sahip olmadığını ve büyük ölçekli bir salgın riskinin düşük olduğunu belirlediğini söyledi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada, yakın temasta virüs bulaşmadığını aktardı.

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