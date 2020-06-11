Çin'de 'intikam alışverişi' başladı: Lüks markalar memnun

Korona virüsünün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin’de, sıkı karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle lüks markalara ilginin ciddi oranda arttığı belirtildi. Yorumcular, lüks mücevher ve giyim satışlarının artmasını ‘intikam alıverişi’ olarak niteledi.

CNN International’ın haberine göre, mücevher firması Tiffany, İsviçreli saat markası Richemont ve İngiliz giyim markası Burberry’nin satışları geçtiğimiz ay gözle görülür ölçüde yükseldi. Tiffany markası, mayıs ayında küresel satışlarında yüzde 40 oranında düşüş yaşandığını, Çin’deki satışlarının ise nisanda yüzde 30, mayısta ise yüzde 90 oranında arttığını açıkladı. Burberry de Çin’de geçen ay yapılan giysi, çanta ve aksesuar satışının geçtiğimiz yılın oranlarını geçtiğini belirtti. İtalyan ayakkabı markası Aquazzura da, Çin’deki satışlar hakkında “Çok pozitif” yorumu yaptı.

‘NORMALE DÖNÜŞÜN PSİKOLOJİK ETKİSİ’

Uzmanlara göre, lüks markalara yönelik bu eğilim, artık evde oturmak zorunda olmayan ama yurtdışı seyahatlerine de çıkamayan Çinliler açısından bir ‘tür rahatlama’ yöntemi. ‘İntikam alışverişi’ veya ‘intikam harcaması’ olarak nitelenen bu eğilimin Güney Kore’de de görüldüğü belirtiliyor.

Danışmanlık firması Bain’den Claudia D’Arpizio bazı tüketicilerin ‘normal hayata dönüşün psikolojik etkisini’ yaşadığını belirtirken, ‘intikam alışverişi’nin uzun sürmesinin beklenmediğini söyleyerek “Bunun geçici olduğunu düşünüyoruz” dedi. D’Arpizio, buna rağmen, dünya çapındaki satışlarında büyük düşüş yaşanan lüks markaların Çin’i bu yıl kâr getirecek ender pazarlardan biri olarak gördüğünü de ekledi.

LÜKS HARCAMALAR DÜNYA ÇAPINDA YÜZDE 35 AZALACAK

Dünyanın diğer yerlerinde, korona virüsü nedeniyle milyonlarca kişi lüks harcamalarını kesip nakit parasını elinde tutmaya çalışırken, lüks markaların bu yılki küresel satışlarında yüzde 35’e yakın bir düşüş bekleniyor. Uzmanlar, geçtiğimiz yıla kıyasla, lüks markalara bu yıl 100 milyar dolar daha az para harcanacağını hesaplıyor.