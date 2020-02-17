  • BIST 120.747
  • Altın 307,176
  • Dolar 6,0405
  • Euro 6,5481
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Çin’de kağıt paralar dezenfekte ediliyor

» »
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralar dezenfekte ediliyor.
Çin’de kağıt paralar dezenfekte ediliyor

Şinhua’da yer alan habere göre, Çin Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Kovid-19’un daha da yayılmasını engellemek için kullanılmış banknotların “karantina altına” alındığı duyuruldu.

Açıklamada, morötesi ışınlar ve yüksek ısıyla dezenfekte edilen banknotların 7 ila 14 gün kasalarda tutulacağı ifade edildi.
Bankaların müşterilere gerektiğinde kullanılmamış yeni para verebileceği belirtilen açıklamada, “karantina altına” alınan banknotların gözlem süresi dolduktan sonra piyasaya sürüleceği kaydedildi.

İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilen Kovid-19’un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “acil durum” ilan etmişti.

Çin’de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1666’ya, virüs bulaşan kişi sayısı 68 bin 500’e yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin, çok daha fazla ölümü saklıyor mu? Doktorun ölümüne tepkiler sansürlendi, gazeteciler kayıp!16 Şubat 2020 Pazar 21:38
  • ‘Corona’dan ölenlerin sayısı 1669’a yükseldi...Bir hasta iyileşti16 Şubat 2020 Pazar 18:24
  • Avrupa'da ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti15 Şubat 2020 Cumartesi 13:50
  • Mısır'da İlk Yeni Tip Koronavirüs Vakası Tespit Edildi15 Şubat 2020 Cumartesi 11:30
  • Çin’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1524’e yükseldi15 Şubat 2020 Cumartesi 09:43
  • Covid-19: Koronavirüs Çin'de 1700'den fazla doktor ve hemşirede de görüldü, bu kişilerden altısı öldü14 Şubat 2020 Cuma 22:14
  • 18 sağlık çalışanı taziye yemeğinden zehirlendi14 Şubat 2020 Cuma 21:59
  • Koronavirüs nesnelerin üzerinde ne kadar süre yaşayabilir?14 Şubat 2020 Cuma 21:43
  • Koronavirüsle mücadelede kullanılan ilaç Küba'dan14 Şubat 2020 Cuma 20:20
  • Koronavirüs tehlikesi büyüyor: Son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti14 Şubat 2020 Cuma 09:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti