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Çin'de Kanada vatandaşının idam cezasını temyiz talebi reddedildi

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Çin'de mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'in temyiz başvurusunu reddetti.
Çin'de Kanada vatandaşının idam cezasını temyiz talebi reddedildi

Çin'de mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'in temyiz başvurusunu reddetti.

Çin'de Liaoning Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi, Kanada vatandaki Robert Schellenberg'in, temyiz talebini reddederek, davayı en üst mahkeme olan Çin Yüksek Halk Mahkemesine gönderdi.

Robert Schellenberg, 2018'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmiş, ardından 2019'da yeniden yargılanarak 1 gün süren duruşmada idama mahkum edilmişti.

Schellenberg'in yeniden yargılanması, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.

 

Huawei Mali İşler Direktörü Vancou’nun ABD’ye iade davasındaki son duruşmalar başlıyor

 

"Ceza insanlık dışı ve keyfi"

Temyiz duruşmasını izlemek üzere Liaoning eyaletine giden Kanada'nın Pekin Büyükelçisi Dominic Barton, temyiz talebinin reddine ilişkin, "Bu hükmü en güçlü şekilde kınıyor ve Çin'e Robert'a merhamet gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Barton, sanığa yeniden yargılama sonrası verilen cezanın, "acımasız, insanlık dışı ve keyfi" olduğunu savundu.

“Çin’in ulusal güvenliğini tehlikeye atma” iddiası

Huawei yöneticisi Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, ayrıca, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla gözaltına almıştı.

Çin'de idam cezalarının infazı için Çin Yüksek Halk Mahkemesinin onayı gerekiyor.

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