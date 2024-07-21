Çin’de kanser görüntülerini okuyabilen bir yapay zeka modeli geliştirildi

Çinli bir araştırma ekibi, kanserin patolojik görüntülerini detaylı okuyabilen çok yönlü bir yapay zeka modeli geliştirdi.

AA’nın haberine göre Çin Hava Kuvvetleri Tıp Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve yapay zekaya bağlı teknoloji üreten SenseTime’dan araştırmacılar, ülkedeki yerel verilerden yaklaşık 300 bin dijital patoloji görüntüsü kullandı.

Çok yönlü yapay zeka modeli 20’den fazla analiz yaptı. Bunlar arasında pan-kanser sınıflandırması, lezyon tanımı, çoklu kanser ve biyobelirteç değerlendirmesi de bulunuyor.

‘PathOrchestra’ adı verilen yapay zeka uygulaması, 50’ye yakın kanser vakasında yüzde 95’i aşan bir doğruluk oranına ulaştı.