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Çin'de karantina altında kalan çiftlerden rekor boşanma başvurusu

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Koronavirüs günlerinde evlilik: Çin'de karantina altında kalan çiftlerden rekor düzeyde boşanma başvurusu
Çin'de karantina altında kalan çiftlerden rekor boşanma başvurusu

Yeni tip koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin'de on milyonlarca kişinin evlerinde karantina altına alınmasının hesaplara katılmayan bir sonucu oldu. 

Çin'de koronavirüsü salgını yavaşlar ve gelecek ay durulma eğilimine girerken, karantina altındaki çiftlerde boşanma patlaması yaşanıyor. 

Sokağa çıkma yasağının büyük oranda kalkmasıyla, resmi dairelere rekor düzeyde boşanma talebi yapıldı. 

Yurttaşlık İşleri Bakanlığı'nın Xi'an (Şian) il müdürlüklerinin boşanma başvurularını görüşme randevularının haftalarca dolu olduğunu yazan Çin basını, yoğunluktan dolayı 18 Mart'a kadar yeni başvuru alınmayacağını duyurdu.

'Bir aydan uzun süre evden çıkmadan baş başa kalınca...'

Haberlerde bu fenomene, çiftlerin karantina yüzünden günler boyu evde baş başa 'hapis' kalmalarının neden olduğu yönünde görüşlere yer verildi. 

Xi'an'daki bir müdürlük çalışanı, "Salgın yüzünden evde mahsur kalan karı kocalar, bir aydan uzun süre birbirlerinin yüzünden başka şey görmediğinden kavga gürültü kaçınılmaz" dedi. 

Memur, geçen ay boyunca kapalı olan müdürlüklerin 1 Mart'ta açılmasından itibaren boşanmak isteyen çiftlerin akınına uğradığını belirtti. 

'Genç çiftler, boşanır boşanmaz pişman oluyor'

Haberlere göre Yurttaşlık İşleri Bakanlığı'nın illerdeki müdürlükleri, binalarında kalabalıkların yığılmasını önlemek için boşanmak isteyenleri telefon ya da online önkayıt yaptırmaya yönlendiriyor. 

Çiftler önkayıtla seçtikleri tarih ve saatte büroya gittiğinde 30-40 dakika içinde boşanma belgesi alabiliyor. 

Ancak bir memur, özellikle genç çiftlerin boşanır boşanmaz pişman olduğunu ve bazısının daha boşanma belgeleri basılmadan yeniden evlenmek istediğini anlattı.

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