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Çin'de Karantinadaki Şian Sakinlerine Yiyecek Sözü Verildi

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Çin'de Karantinadaki Şian Sakinlerine Yiyecek Sözü Verildi
Çin'de Karantinadaki Şian Sakinlerine Yiyecek Sözü Verildi

Çin'de yetkililer, COVID-19 salgının başlangıcından bu yana uygulanan en sıkı karantina altındaki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinin sakinlerine düzenli yiyecek teslimatı sözü verdi.

Çin'de bir bakanlık sözcüsü, Çin Ticaret Bakanlığının günlük ihtiyaçların yeterli miktarda sağlanması için yakındaki illerle temasa geçtiğini açıkladı.

Sözcü, karantina altındaki şehrin sakinlerine düzenli yiyecek teslimatı sözü verdi.

Yumurta, pirinç, yeşil sebze, et...

Çin Merkez Televizyonu (CCTV), personelin, Şian'daki bir apartmanın sakinleri için ücretsiz market teslimatları yaptığını gösteren bir haber yayımladı.

Teslimatlarda yumurta, pirinç, yeşil sebze ve et çeşitleri bulunduğu belirtildi.

Bir sosyal medya platformu olan Weibo'daki bazı kullanıcılar ise söz konusu teslimatları almadıklarını ileri sürdü.

Yurt içi kaynaklı 156 vaka

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 156 COVID-19 vakası tespit edildi.

Vakaların 155'inin kaydedildiği 13 milyonluk Şian şehrinde, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri devam ediyor.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 101 bin 890 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 563 hastanın tedavisi sürüyor.

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