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Çin'de kömür madeninde göçük

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Çin'de kömür madeninde göçük
Çin'in kuzeydoğusunda tavanı çöken kömür madeninde 17 işçi mahsur kaldı.

Çin'in kuzeydoğusundaki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 17 işçinin mahsur kaldığı bildirildi.

Şinhua ajansı, Heylongciang eyaletindeki maden ocağında yangın çıktığını duyurdu.

Elektrik tellerinin alev alması sonucu işçilerin çalıştığı kömür madeninin tavanı çöktü.

Göçük olduğunda madende bulunan işçilerden 256'sı kurtarılırken 17'si mahsur kaldı.

Yetkililer, mahsur kalan işçiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

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