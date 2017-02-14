Çin'de kömür madeninde patlama: 8 ölü

LİENYÜEN KENTİNDE 8 KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNDUĞU MADENDE HABER ALINAMAYAN 3 KİŞİYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR
Çin'de bir kömür madeninde yaşanan patlamada 8 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 kişiden haber alınamıyor.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinin Lienyüen kentindeki bir kömür madeninde patlama oldu.
Tengfei Coal Mine Co. Ltd adlı firmaya ait olduğu belirtilen madende, patlama sırasında 29 kişinin çalıştığı ve 11 kişinin içeride mahsur kaldığı açıklandı.
Patlama sonrası kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarında mahsur kalanlardan 8'inin cesetlerine ulaşıldığı ve 3 kişiden haber alınamadığı ifade edildi.
Olayın nedeni henüz bilinmiyor.
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