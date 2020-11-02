Çin'de köprü yıkıldı: 7 ölü, 5 yaralı

Çin'in kuzeydoğusunda demir yolu köprüsünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Xinhua'daki habere göre, Tianjin şehrinin Binhai bölgesinde tadilatı devam eden 39 metre uzunluğundaki demir yolu köprüsü yıkıldı.
Yetkililer, köprünün yıkılması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, köprünün yıkılmasıyla ilgili incelemenin başlatıldığını ifade etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.