  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Çin'de Koronavirüs aşısı deneylerinde ikinci aşamaya geçildi

» »
İkimci aşamada enjeksiyonun dozuna karar verilecek
Çin'de Koronavirüs aşısı deneylerinde ikinci aşamaya geçildi

Çin Tıbbi Bilimler Akademisi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS), Koronavirüs aşısının insanlar üzerinde denenmesinde Cumartesi günü ikinci aşamaya geçtiğini açıkladı.

Reuters ajansının haberine göre enstitü aşıyı bu yıl üretmeyi ve Çin’in gelecekteki aşı stoklarını oluşturmayı planlıyor.

Çin'de altı potansiyel aşının insanlar üzerinde denenmesine Mayıs ayında başlanmıştı İkinci aşama klinik deneylerinde, enjeksiyonun dozuna karar verilerek, potansiyel aşının güvenli olup olmadığını değerlendirilecek ve aşının sağlıklı insanlarda aşının neden olduğu bağışıklık tepkisi ölçülecek.

Bir aşı ancak üçüncü aşamada geniş çaplı bir deneme süreci öncesi satış onayı olabiliyor.

Dünyada Çin dışında da birkaç potansiyel aşının denendiği biliniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 576 bini geçti20 Haziran 2020 Cumartesi 13:00
  • Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Brezilya'da 1206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 Kişi Öldü20 Haziran 2020 Cumartesi 11:00
  • Avustralya’da Kovid-19 Yasakları Geri Geldi20 Haziran 2020 Cumartesi 10:54
  • Meksika'da Belediye Başkanı Kovid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti20 Haziran 2020 Cumartesi 10:35
  • Kovid-19 Belirtisi Göstermeyen Hastaların Ürettiği Antikorlar 3 Ay İçinde Kayboluyor20 Haziran 2020 Cumartesi 10:25
  • Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler20 Haziran 2020 Cumartesi 10:18
  • İngiltere'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı20 Haziran 2020 Cumartesi 10:06
  • Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı20 Haziran 2020 Cumartesi 10:03
  • Afrika'da son 24 saatte 10 binden fazla Covid-19 vakası görüldü20 Haziran 2020 Cumartesi 10:02
  • DSÖ:Koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı.20 Haziran 2020 Cumartesi 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti