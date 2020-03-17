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Çin'de koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi

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Çin'de koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi
Çin'de koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlük Gazetesi, Çin'in koronavirüsle mücadele için geliştirdiği ilk aşının klinik denemelerinin yapılmasına onay verdiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını geriletmeyi başaran Çin'den önemli bir haber geldi.

Devlet medyası, ülkede geliştirilen ilk koronavirüs aşısının insanlar üzerinde sistematik şekilde denenmesine onay çıktığını duyurdu. Klinik denemelerin nisan sonunda başlayacağı ve ardından mümkün olduğu kadar çabuk acil kullanıma sokulacağı belirtildi.

Klinik araştırma, gönüllü kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara deniyor. Deneme aşamasındaki ilaçlar ve aşıların farmakokinetik, farmakodinamik ve tedavi verilerinin açıklığa kavuşturulmasını sağlıyor.

Koronavirüs aşısının geliştirilmesi ve klinik denemelerini Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nden Chen Wei'nin öncülüğündeki araştırma ekibinin yürüttüğü belirtildi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlük Gazetesi'nin bu haberi vermesinin öncesinde, ABD'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı ilk kez gönüllülere tatbik edilmişti.

ABD'de geliştirilen ve 'mRNA-1273' adı verilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde 4 gönüllü üzerinde denendi. 

İlk denek olan 43 yaşındaki Jennifer Haller, "Grip aşısı gibiydi, kolaydı ve acıtmadı. Bunun parçası olduğum için çok heyecanlıyım. Umarım aşının etki edeceği noktaya hızla ulaşırız ve hayatları kurtarabiliriz" dedi.

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