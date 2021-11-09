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Çin’de koronavirüse karşı geliştirilen ilaçlar umut vadediyor

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Çin’de COVID-19’a karşı geliştirilen bazı ilaç ve tedavilerin klinik denemelerinde umut vadeden sonuçlar alındığı bildirildi.
Çin’de koronavirüse karşı geliştirilen ilaçlar umut vadediyor

China Daily gazetesinde yer alan habere göre, Pekin Genom Bilimi İleri Yenilik Merkezi Direktörü Sunnıy Şie, COVID-19’un tüm varyantlarına karşı tam etkili bir antikor keşfettiklerini bildirdi. “DXP-604” adı verilen antikorun laboratuvar çalışmalarında virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu vurgulayan Sunnıy, bu antikor kullanılarak üretilen bir ilacın Beijing Ditan Hastanesinde 2’nci aşama klinik denemelerine başlandığını belirtti. Sunnıy, şimdiye dek 14 hasta üzerinde denenen ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiğini kaydetti.

Öte yandan, Çin ve ABD’de faaliyet gösteren Brii Bionsciences şirketi, “BRII-96” ve “BRII-198” adını verdiği iki antikoru birleştiren ilacın acil kullanımına onay verilmesi için ABD İlaç ve Gıda İdaresine başvurdu.

Şirket, Tsinghua Üniversitesi ve Şıncın Üçüncü Halk Hastanesinin iş birliğiyle geliştirdiği ilaç için yürüttüğü 3’üncü aşama klinik denemelerde, ilacın COVID-19 hastalarında ölüm ve hastanede tedavi oranlarını yüzde 78 oranında azalttığının gözlendiğini bildirdi.

Şirketin Başkanı ve Üst Yöneticisi Hong Ci, aşılamanın halen virüse karşı en önemli mücadele aracı olduğunu, fakat antikor tedavilerinin de yarattığı hızlı bağışıklık tepkisiyle virüs taşıyan fakat henüz belirti göstermeyen veya virüs taşıyanlarla yakın temasta bulunan kişilerde önleyici tedavi amacıyla kullanılabileceğini vurguladı. Çin’de COVID-19’a karşı onaylanmış bir ilaç veya tedavi bulunmuyor. 

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