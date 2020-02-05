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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yaklaştı

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Çin'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 500’e yaklaştı. Japonya’da karantina altına alınan yolcu gemisinde ise 10 vaka tespit edildi.
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yaklaştı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde koronavirüs bulaşan 65 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece Çin'de virüsten ölenlerin sayısı 490'a yükseldi. Çinli yetkililer ayrıca ülke çapında koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının da 24 bin 324'e ulaştığını kaydetti.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yetkililerin okul, fuar merkezi ve spor merkezi gibi sekiz binayı daha hastaneye dönüştürdüğü bildirildi.

Biri Hong Kong, biri de Filipinler olmak üzere Çin dışında şu ana kadar 2 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD'de iki havayolu şirketi American Airlines ve United Airlines, virüsten ilk ölümün gerçekleşmesi üzerine Hong Kong'a uçuşlarını durdurdu. Hong Kong'ta bir yolcu gemisindeki bin 800'den fazla yolcunun da koronavirüs taramasından geçirildiği bildirildi.

Öte yandan Hong Kong'da hastanelerde çalışan görevlilerin Çin sınırının tamamen kapatılması talebi ile başlattığı grev üçüncü gününe girdi. Hong Kong'da şu ana kadar 18 koronavirüs vakası tespit edilmiş durumda.

Yolcu gemisinde 10 koronavirüs vakası

Japonya'da da 3 bin 700 kişiyi taşıyan ve Hong Kong'dan gelen bir kişide de virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alınan gemide yolcular tek tek taramadan geçirildi. Yapılan testler sonucu virüs tespit edilen 10 kişi sağlık merkezine gönderildi. Yolcuların da iki hafta boyunca karantina altında kalacağı belirtiliyor.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, 27 ülkeye yayılmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 31 Ocak‘ta küresel acil durum ilan etmesi üzerine dünya genelinde koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Öte yandan ülkeler Çin'de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor.

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