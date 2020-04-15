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Çin'de Kovid-19 Nedeniyle 1 Can Kaybı, 46 Yeni Vaka

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Çin'de Kovid-19 Nedeniyle 1 Can Kaybı, 46 Yeni Vaka
Çin'de Kovid-19 Nedeniyle 1 Can Kaybı, 46 Yeni Vaka

Çin'de son 24 saatte 46 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde son 24 saatte 36'sı yurt dışı kaynaklı 46 yeni vaka görüldü.

Yurt içinde tespit edilen vakaların 8'i Heylongciang, 2'si Guangdong eyaletinde kaydedildi.

Salgının ülkede en yoğun hissedildiği Hubey eyaletinde bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin genelinde 78 hasta taburcu edilirken, gözetim altında tutulanların sayısı 1058 kişi olarak açıklandı.

Böylelikle Çin ana karasında toplam vaka sayısı 82 bin 295'e, taburcu edilenlerin sayısı 77 bin 816'ya yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle can kaybının 3 bin 342'ye çıktığı ülkede, 113'ünün durumu ağır olmak üzere bin 137 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

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