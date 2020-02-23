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Çin’de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2 bin 444’e ulaştı

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Çin’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2444’e yükseldi.
Çin’de Kovid-19 nedeniyle can kaybı 2 bin 444’e ulaştı

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 10 bin 968’inin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 936’ya çıktı.

Son 24 saatte, 648 yeni vakanın tespit edildiği ve 97 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere toplam ölenlerin sayısı 2 bin 444’e oldu.

Bununla birlikte virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 4 bin 148’e, müşahede altına alınan kişilerin sayısı 106 bin 89’a geriledi.

Bugüne kadar taburcu edilen kişilerin sayısı da 22 bin 888’e yükseldi.

Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong’da 69’a çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak bildirildi.

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