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Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi

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Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi
Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi

Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi.

Bununla birlikte ülkedeki toplam can kaybı 3’ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 122’ye yükselirken, Kovid-19 vakası da 80 bin 735’e ulaştı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 421’e, müşahede altındaki kişilerin sayısı da 20 bin 146’ya gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 58 bin 600’e yükseldi.

Çin ana karası dışında ise vaka sayısı Hong Kong’da 114’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Ayrıca Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca “ithal”olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte 4 artarak 67’ye yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “acil durum” ilan etmişti.

Öte yandan, ABD’de yetkililer, 18’i Washington, 2’si Florida ve biri California’da olmak üzere ülke genelinde Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e çıktığını açıkladı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise Çin’in Vuhan kentinden tahliye edilen ve California açıklarında bekletilen 3 bin 500 kişilik yolcu gemisinde olanlar da dahil 33 eyalette koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 512’ye ulaştığını bildirdi.

Yetkililer, California açıklarında bekletilen Grand Princess yolcu gemisinin pazartesi Oakland kentine yanaşacağını ve gemideki Amerikalı yolcuların California, Texas and Georgia eyaletlerindeki askeri üslere götürülerek virüs tespit edilenlerin 14 gün karantinaya alınacağını açıkladı.

California ve New York’un ardından ülkenin kuzeybatı yakasındaki Oregon eyaletinde de acil durum ilan edildi.

Bu arada, New York Valisi Andrew Cuomo eyaletteki Kovid-19 vakalarının sayısının 105’e çıktığını söyledi.

Virginia eyaletinde Deniz Kuvvetlerinde görevli bir askerde de virüs tespit edildi.

İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da tespit edilen ve kısa sürede başka ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsten dünya genelinde şu ana kadar 105 binden fazla kişi etkilendi. Kovid-19 salgını nedeniyle şimdiye kadar 3 bin 500’den fazla kişi ise hayatını kaybetti.

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