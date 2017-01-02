 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.799
  • Altın 130,895
  • Dolar 3,5352
  • Euro 3,7165
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -8 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Çin'de kuş gribi

» »
Çin'de kuş gribi
Çin'in güneyinde bulunan Guicou eyaletinde canlı kanatlı hayvan ticareti yapan bir kişide kuş gribine rastlandığı bildirildi.

Guicou Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu, Çiennan vilayetinde zatürree şüphesiyle hastaneye yatırılan bir kişide H7N9 virüsü tespit edildiğini açıkladı. Kanatlı hayvan ticareti yapan 49 yaşındaki hastanın, öksürük ve yüksek ateş şikâyetleriyle geçen hafta salı gününden beri tedavi gördüğü kaydedildi.

Durumu ciddi olduğu belirtilen hastanın yakın temas kurduğu kişilerin de hastanede karantinaya alındığı ancak durumlarında herhangi bir anormallik gözlenmediği belirtildi.

Ülkenin Anhui eyaletinde beş, Makao Özel Yönetim Bölgesi, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi, Fucien eyaleti ve Şanghay kentinde birer kişi olmak üzere geçen ay dokuz kişide H7N9 virüsüne rastlanmıştı.

Hastalık bahar ve kış aylarında diğer aylara nispeten daha hızlı salgına dönüşüyor. Hastalığın görüldüğü kent ve özel bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.

Çin'de H7N9 virüsü ilk kez Mart 2013'te görülmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Japon CEO, çalışanı intihar ettiği için istifasını verdi30 Aralık 2016 Cuma 14:02
  • Filipinler'de boks maçı sırasında patlama29 Aralık 2016 Perşembe 15:11
  • Filipinler'deki Nina Tayfunu: Ölü sayısı 6'ya yükseldi29 Aralık 2016 Perşembe 15:08
  • Hindistan'da tren raydan çıktı: 38 kişi yaralandı28 Aralık 2016 Çarşamba 11:08
  • Çin'den Vatikan'a 'pragmatist ve esnek tutum' çağrısı28 Aralık 2016 Çarşamba 10:50
  • “İsa’ya değil, babaanneme tapın”28 Aralık 2016 Çarşamba 10:07
  • Çin, 'tuvalet reformu'yla turist çekmeyi planlıyor28 Aralık 2016 Çarşamba 09:50
  • Hindistan balistik füze fırlattı26 Aralık 2016 Pazartesi 18:40
  • Kuzey Kore liderinden bürokratlara tembellik suçlaması26 Aralık 2016 Pazartesi 18:39
  • Rus uçağının düşüş nedeni araştırılıyor26 Aralık 2016 Pazartesi 13:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti