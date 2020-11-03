  • BIST 1.129
  • Altın 519,527
  • Dolar 8,4929
  • Euro 9,9498
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka!

Çin'de LNG Terminalinde Yangın: 5 Ölü

» »
Çin'in güneyindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinde çıkan yangında 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Çin'de LNG Terminalinde Yangın: 5 Ölü

Çin'in güneyindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinde çıkan yangında 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Xinhua ajansının ülkenin Vietnam sınırındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki yetkililere dayandırdığı haberine göre, dün öğle saatlerinde Tieşan Limanı'ndaki LNG terminalinde yangın çıktı.

Yangın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı, 1 kişiden ise haber alınamıyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Gorbaçov, SSCB'nin çöküşünde Dallas dizisinin büyük rol oynadığını söyledi"27 Ekim 2020 Salı 20:32
  • Müslüman Alimler Konseyi, karikatürler için Charlie Hebdo'ya dava açacak27 Ekim 2020 Salı 16:25
  • Rusya’da virüsten rekor ölüm: Tedbirler sıkılaştırılıyor27 Ekim 2020 Salı 15:54
  • Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 59'a çıktı26 Ekim 2020 Pazartesi 15:47
  • Çin,ABD'li tedarikçilere yaptırım uygulayacak26 Ekim 2020 Pazartesi 14:43
  • Filipinler'de Molave Tayfunu Nedeniyle Binlerce Kişi Yerinden Oldu26 Ekim 2020 Pazartesi 13:59
  • Ermenistan'ın Ateşkes İhlalleri Sürüyor26 Ekim 2020 Pazartesi 10:20
  • Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 130'a çıktı25 Ekim 2020 Pazar 14:35
  • Greenpeace:Japonya'da denize dökülme ihtimali olan kirli su, insan dna'sına zarar verebilir23 Ekim 2020 Cuma 16:01
  • Çin, İngiltere'nin Hong Konglular İçin Çıkarttığı Pasaportları Tanımayabileceğini Açıkladı23 Ekim 2020 Cuma 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti