 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.465
  • Altın 149,526
  • Dolar 3,6357
  • Euro 3,9131
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Çin'de madeni su bastı

» »
Çin'de madeni su bastı
Çin'in Şaanşi eyaletinin Şınmu ilçesindeki kömür ocağında mahsur kalan 6 kişinin kurtarılmasına çalışılıyor

Çin'de bir kömür madeninde su baskını nedeniyle 6 kişi mahsur kaldı.

Şinhua ajansının haberine göre, olay ülkenin güneybatısındaki Şaanşi eyaletinin Şınmu ilçesinde yaşandı.

Yaklaşık 600 metre derinlikte bulunan madende 7 kişinin çalıştığı sırada gerçekleşen olayın ardından bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Bir kişiyi kurtaran ekipler madende bulunan suyu tahliye etmeye ve diğer kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Yerel yetkililer olayın nedenine yönelik soruşturma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Filipinler'de otobüs kazası: 31 ölü19 Nisan 2017 Çarşamba 14:56
  • Kral askeri tatbikatta gerçek mermi kullandı19 Nisan 2017 Çarşamba 14:46
  • Rusya'da metro saldırısı planlayıcısı tutuklandı19 Nisan 2017 Çarşamba 14:43
  • 2 bin Filistinli açlık grevi başlattı18 Nisan 2017 Salı 17:24
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Devrim Muhafızları'na eleştiri18 Nisan 2017 Salı 17:21
  • Alibaba Grup, MoneyGram'ı almak için teklifini arttırdı18 Nisan 2017 Salı 17:10
  • Filistinli mahkumlara görüş yasağı getirildi18 Nisan 2017 Salı 16:28
  • Afganistan'da Taliban güvenlik güçlerine saldırdı18 Nisan 2017 Salı 16:26
  • Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları, Rusya’nın doğusuna vizesiz girebilecek18 Nisan 2017 Salı 16:14
  • Kuzey Kore füze testlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı18 Nisan 2017 Salı 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti