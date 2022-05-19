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Çin'de #MeToo hareketini başlatan feminist gazeteci Sophia Huang Xueqin nasıl ortadan kayboldu?

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BBC, Çin'de #MeToo (#SenDeAnlat) hareketinin başlamasına öncülük eden ve prestijli bir bursla İngiltere'de üniversiteye kabul edildikten sonra Pekin'de tutuklanan feminist gazeteci
Çin'de #MeToo hareketini başlatan feminist gazeteci Sophia Huang Xueqin nasıl ortadan kayboldu?

Sophia Huang Xueqin'in nasıl ortadan kaybolduğunu araştırdı.

19 Eylül 2021'de gazeteci Sophia Huang Xueqin, işçi hakları aktivisti Wang Jianbing ile birlikte Çin'in güneyindeki Guangzhou şehrinde havalimanına doğru giderken "ortadan kayboldu".

Huang, bir süre önce İngiliz hükümetinin fonladığı prestijli Chevening bursunu kazanmıştı ve Sussex Üniversitesinde toplumsal cinsiyet alanında çalışmalar yapmak üzere İngiltere'ye geliyordu.

Çin'de, kadın hakları alanındaki haberleri ve aktivizmiyle 2018'de #MeToo hareketinin başlamasına katkıda bulunan Huang, ülkenin önde gelen feministlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yedi aydan uzun süredir gözaltında tutulan Huang'ın işçi hakları aktivisti Wang ile birlikte "devleti yıkmaya teşebbüs" suçlamasıyla yargılanması bekleniyor. Bu ciddi suçlama ikilinin uzun yıllar boyunca hapiste kalmasına neden olabilir.

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