Çin’de mobil internet ücretsiz oluyor

Çinli servis sağlayıcılar ekim ayından itibaren ülkede akıllı telefonlardan internet ücreti almayacak.

Çin’in üç servis sağlayıcısı, Çin Mobil İletişim (China Mobile), Çin Birleşik Şebeke İletişim Grubu (China Unicom) ve Çin Telekomünikasyon Şirketi (China Telecom), Çin Halk Cumhuriyeti'nin 68'inci kuruluş yıldönümü olan 1 Ekim 2017’den itibaren Çin’de uzun mesafe ve dolaşım (roaming) ücretlerini almayacaklarını açıkladı.

Ülkenin en büyük telekom operatörü olan Çin Mobil’in yönetim kurulu başkanı Li Yue, yurtiçi dolaşım ücretlerinin şirketin tüm gelirinin yüzde 8 ila 10 olduğunu belirterek, bu bedellerin alınmamasının Çin Mobil’i operasyon ve yönetim bölgelerinde yenilik yapmaya teşvik edeceğini söyledi.Çin Unicom ise geniş bant internet erişimini arttıracağını, yenilikçi uygulamalar geliştireceğini ve ürünler ile servislerinin kalitesini arttıracağını kaydetti.

Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı da bu girişimin önemli sonuçları olacağını bildirdi. Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakan Yardımcısı Chen Zhaoxiong, “Çin’deki uzun mesafe ve dolaşım tarifelerini tamamen kaldıracağız. Küçük ve orta büyüklükteki işyerleri için uluslararası uzun mesafe aramalarını ve internet erişim ücretlerini büyük ölçüde düşüreceğiz” dedi. Bakanlık, böylece servis sağlayıcılarının tarifelerini düzene sokacağını ve sağlıklı pazar rekabetini destekleyeceğini belirtti.