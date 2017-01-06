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Çin'de New York Times uygulamasına erişim engellendi

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Çin'de New York Times uygulamasına erişim engellendi
Apple, Çinli yetkililerin talebi üzerine bu ülkedeki kullanıcılarının uygulamaları indirebildiği App Store'dan New York Times uygulamasını kaldırma kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak New York Times gazetesinden yapılan açıklamada, bunun Çinli okuyucularının "bağımsız haberlere erişimini engellemeyi" amaçlayan bir hamle olduğunu söyledi.

Apple, konuyla ilgili açıklamasında, uygulamanın Çin'deki düzenlemelere aykırı içeriğe sahip olduğu konusunda bilgilendirildiklerini teyit etse de, tam olarak hangi kurala dair bir ihlalin söz konusu olduğunu açıklamadı.

Batılı medya kuruluşları, Çin'deki erişim engellemeleri ve yasaklar sebebi ile zorluklar yaşıyorlar.

New York Times'ın yaptığı açıklamaya göre, gazete uygulamasının hem İngilizce hem de Çince versiyonlarına erişim 23 Aralık'ta engellendi.

Apple sözcüsü Fred Sainz, uygulamanın "yerel düzenlemelere aykırı içeriğine sahip olması" nedeniyle engellendiğini söylerken, New York Times, Apple'a kararın gözden geçirmesine dair talebini ilettiğini duyurdu.

Gazetenin internet sayfası, 2012 yılında dönemin başbakanı Wen Jiabao'nun ailesinin gizli serveti hakkında yapılan bir haberden sonra engellenmişti.

'Tüm firmalar Çin yasalarına uymalı'

Konu ile açıklama yapan gazete sözcüsü Eileen Murphy,"Çinli yetkililerin ülkelerindeki okuyucuları, New York Times'ın tüm ülkelerde uyguladığı bağımsız habercilik ilkelerine göre hazırlanmış içeriğe erişmelerine engel olmak" istediklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang ise kendisine konuyla ilgili yöneltilen soruyu "İnternet alanında faaliyet gösteren tüm firmalar Çin'deki yasa ve uygulamalara saygı duymak zorundadır" şeklinde yanıtladı.

Çin sınırları içinde olup da App Store'a farklı bir ülkeden kayıtlı olan kullanıcılar ise uygulamaya hala erişebiliyor.

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Google ve Facebook'a da erişilemiyor

Ülkede internet siteleri engelli olan Wall Street Journal, Financial Times, CNN ve Reuters gibi uluslararası haber organizasyonlarının uygulamalarına erişim sağlanabiliyor.

BBC internet sitesinin Çince versiyonu da ülkede engelli, internet sayfasının İngilizce versiyonuna ise insan hakları ve politik içeriğe sahip bazı içeriklere erişim engelli olsa da ulaşılabiliyor.

Apple'ın kendi uygulamaları iBooks, iTunes Movies uygulamaları yanı sıra Google, YouTube, Twitter ve Facebook gibi sitelere de Çin'den ulaşılamıyor.

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