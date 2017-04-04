 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.430
  • Altın 147,555
  • Dolar 3,6476
  • Euro 3,8824
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

Çin’de orman yangını

» »
Çin’de orman yangını
Çin’in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde çıkan orman yangınında 4 kişi öldü.

Şinhua ajansı, Taygu ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edilen itfaiyecilerden 4'ünün söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.    

Yapılan soruşturmada yangına, Ölüler Bayramı’nı (Çingmingcie) kutlamak için sembolik paraların yakılmasının yol açtığı belirlendi.    

Paraları yakan kişi gözaltına alındı.     

Çinliler, Ölüler Bayramı'nda yakınlarının ve dostlarının mezarlarını ziyaret ediyor, mezar taşlarını temizleyip üzerindeki yazıları yeniden boyuyor, mezarlara çiçek bırakıyor ve  atalarının ruhlarına saygılarını sunuyor. İnanışlara göre, ölüler öbür dünyada aç ve parasız kalmasın diye mezarlara yiyecek ve içecek bırakılıyor, kağıt para ve tütsü yakılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Doğu Ukrayna’da esrarengiz ölümler01 Nisan 2017 Cumartesi 14:45
  • Pekin yeni Hong Kong liderini atadı01 Nisan 2017 Cumartesi 13:56
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 23 toplu mezar bulundu01 Nisan 2017 Cumartesi 13:55
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddet olayları01 Nisan 2017 Cumartesi 13:33
  • Hindistan'ın Gujarat eyaletinde inek öldürmek müebbetle cezalandırılacak01 Nisan 2017 Cumartesi 13:27
  • Endonezya'da 7 metrelik piton insan yuttu29 Mart 2017 Çarşamba 11:50
  • ABD: Kuzey Kore yine roket motoru denemesi yaptı28 Mart 2017 Salı 13:35
  • Güney Koreli savcılar eski devlet başkanı Park için yakalama kararı istedi27 Mart 2017 Pazartesi 15:43
  • Hong Kong'a ilk kadın lider27 Mart 2017 Pazartesi 15:42
  • Japonya'da çığ felaketi: 40 yaralı27 Mart 2017 Pazartesi 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti