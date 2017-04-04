Çin’de orman yangını

Çin’in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde çıkan orman yangınında 4 kişi öldü.

Şinhua ajansı, Taygu ilçesinde çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edilen itfaiyecilerden 4'ünün söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan soruşturmada yangına, Ölüler Bayramı’nı (Çingmingcie) kutlamak için sembolik paraların yakılmasının yol açtığı belirlendi.

Paraları yakan kişi gözaltına alındı.

Çinliler, Ölüler Bayramı'nda yakınlarının ve dostlarının mezarlarını ziyaret ediyor, mezar taşlarını temizleyip üzerindeki yazıları yeniden boyuyor, mezarlara çiçek bırakıyor ve atalarının ruhlarına saygılarını sunuyor. İnanışlara göre, ölüler öbür dünyada aç ve parasız kalmasın diye mezarlara yiyecek ve içecek bırakılıyor, kağıt para ve tütsü yakılıyor.