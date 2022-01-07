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Çin'de Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Patlama!

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Çin'de Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Patlama! 20'den Fazla Kişi Mahsur Kaldı, Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Çin'de Ortalığı Savaş Alanına Çeviren Patlama!

Çin'in Chongqing kentindeki kamu binasında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çöken binada en az 20 kişi mahsur kalırken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wulong bölgesinde yer alan bir bucak binasının yemekhanesinde Cuma günü öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre feci patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi binada mahsur kaldı.

GAZ SIZINTISINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazanın saat 12.10 sıralarında meydana geldiği, patlamaya ve binanın çökmesine gaz sızıntısının neden olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

 

Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı

 

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yerel yetkililere göre patlamanın ardından meydana gelen çökme nedeniyle en 20 kişi enkaz altında kalırken, arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Moloz yığınlarının arasından 10 kişi ise sağ olarak çıkarıldı.

PATLAMA ANINDA YEMEK YİYORLARDI

150'den fazla itfaiyeci, kurtarma görevlisi ve köpeklerle yürütülen çalışmalarda enkaz altındaki 14 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Patlamanın binanın yemekhane bölümünde meydana geldiği, bu sırada çalışanların öğle yemeği molasında olduğu öğrenildi.

Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı

BENZER BİR OLAY HAZİRAN AYINDA YAŞANMIŞTI

Çin'de Haziran ayında, alışveriş yapanlarla dolu iki katlı yoğun bir binada gerçekleşen gaz patlamasında 25 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı ay, bir dövüş sanatları okulunda çıkan yangında 18 kişi öldü ve daha fazlası yaralandı ve devlet medyası tüm kurbanların yatılı okul öğrencileri olduğunu bildirdi.

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