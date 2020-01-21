Çin'de ortaya çıkan yeni virüs 'insandan insana bulaşıyor'

Bir tür zatürreye yol açan virüs, son olarak 89 yaşındaki bir erkeğin ölümüne neden oldu.

Çin'de sadece birkaç hafta içerisinde yüzlerce kişiyi etkileyen ve en az dört kişinin ölümüne yol açan virüsün, insandan insana bulaşabildiği açıklandı. Çinli yetkililer, Wuhan kentinde başlayıp ülkenin büyük kentlerine yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yapılan resmi açıklamalarda şu ana kadar 200'den fazla kişinin salgına yakalandığı ifade ediliyor. Ancak viral hastalık uzmanları sayının 2.000'e yakın olabileceği uyarısını yapıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong kentinde iki kişinin virüsü başka hastalardan kaptığını duyurdu. Daha önce virüsün sadece hayvandan insana bulaştığı sanılıyordu.

Hastalık ilk olarak geçen yıl Aralık ayında, 11 milyon kişinin yaşadığı Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı.

Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca kişinin gelecek birkaç gün içerisinde seyahat etmesi bekleniyor. Bu süreçte salgının yayılma hızının artmasından endişe ediliyor.

Çin dışında vakalara da rastlanmış durumda. Tayland'da iki, Japonya ve Güney Kore'de de birer kişinin virüse yakalandığı tespit edildi. Bu kişilerin kısa süre önce Wuhan'ı ziyaret ettikleri de açıklandı.