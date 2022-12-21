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Çin'de panik: Covid-19’dan ölenler için morgda yer kalmadı

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Corona virüsü salgını etkisini artırarak hızla can almaya devam ederken Çin'den gelen görüntüler durumun vehametini ortaya çıkardı.
Çin'de panik: Covid-19’dan ölenler için morgda yer kalmadı

2019’da Wuhan’da ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra küresel bir salgın halini alan ve 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını can almaya devam ediyor… Salgının başladığı dönemlerden itibaren “Sıfır Covid-19” politikası izleyen Çin’de ekonominin büyük bir sekteye uğraması sonrasında bu uygulamanın kalkmasıyla ülke genelinde vaka ve ölüm sayıları hızla arttı.

 

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda Çinli yetkililerin corona virüsü sebebiyle ölenlerin naaşlarına yer bulamadığı görülürken Chongqing’teki bir krematoryumdan çekilen görüntüler durumun vehametini gözler önüne serdi.

31 milyondan fazla insanın yaşadığı Chongqing’de çekilen görüntülerde ceset torbasında tutulan naaşların beklediği ve her yerde olduğu görülüyor. Ülkenin güneyindeki Guangzhou’da ise yetkililer Covid-19’dan günde 30 kişinin yakıldığını aktardı.

Cenaze araçları krematoryum önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çin’den yapılan açıklamada corona virüsü vakalarının takibinin yapılamadığını ve ölüm ve vaka sayılarının arttığı kaydedilirken Fransız haber ajansı AFP, son 3 yıldır uygulanan kapanma, toplu test ve karantina uygulamalarının kalmasından sonra vakaların tavan yaptığını aktardı. AFP’nin haberinde bir krematoryumda naaşları tutacak yer kalmadığı da belirtildi.

AFP’ye konuşan bir yetkili, “Çok yoğunuz ve morgda naaşları tutacak yerimiz kalmadı. Bu ölümlerin Covid-19’la bağlantılı olup olmadığına emin değilim. Son günlerde gelen naaşların sayısı öncekilere oranla çok daha fazla” dedi.

Öte yandan AFP’ye konuşan başka bir yetkili ise, “Önceki yıllara göre çok daha yoğunuz. Önceki yılların üç ya da dört kat daha fazlası çalışıyoruz. Günde 40 naaşı yakıyoruz. Daha önceden bu 10-12’ydi” ifadesini kullandı.

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