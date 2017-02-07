 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.168
  • Altın 146,940
  • Dolar 3,7109
  • Euro 3,9638
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

Çin’de ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden 64 hasta kaçırıldı

» »
Çin’de ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden 64 hasta kaçırıldı
Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde bir psikiyatr, 64 hastasını kaçırdı.

Guiyang kentindeki Guihang 300 Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi yetkilileri, psikiyatr Yang Şaoley'in hasta yakınları ve vasilere herhangi bir bilgi vermeden 64 hastasını kaçırdığını açıkladı.

Hastaların kaçırılmasının ardından aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 11 sağlık personelinin iş bıraktığı belirtildi.

Hastane yetkilileri, yaptıkları araştırmada Yang'ın daha iyi sağlık şartları vaadiyle hastaları kaçırdığını, doktor ve hemşirelerin de daha yüksek ücret için iş bıraktığını tespit etti.

Yetkililer, Yang ve söz konusu sağlık personeli hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ban Kı-Moon, Güney Kore devlet başkanlığına aday olmayacak01 Şubat 2017 Çarşamba 14:39
  • Myanmar'da 92 bini aşkın Arakanlı Müslüman yerinden edildi31 Ocak 2017 Salı 10:36
  • Turks ve Caıcos Adaları'nda 178 göçmen yakalandı31 Ocak 2017 Salı 09:41
  • Endonezya'daki Çinliler "Horoz Yılı"na tapınaklarda ibadet ederek girdi28 Ocak 2017 Cumartesi 16:25
  • Çin'den Kuzey Kore'ye ihracat yasağı26 Ocak 2017 Perşembe 12:08
  • Çin Dışişleri Bakanlığı açıkladı…26 Ocak 2017 Perşembe 09:50
  • Çin'de tuvalet molaları için özel park yerleri24 Ocak 2017 Salı 20:10
  • Çin'de "iki çocuk politikası" doğum oranını artırdı23 Ocak 2017 Pazartesi 13:46
  • Bişkek'te düşen uçakta ölü sayısı yükseliyor23 Ocak 2017 Pazartesi 09:37
  • Tacikistan'da geçen yıl doğal afetlerde 20 kişi öldü20 Ocak 2017 Cuma 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti