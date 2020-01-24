Çin'de salgın alarmı: Bir şehir daha karantinaya alındı

Çinli yetkililer, Vuhan’da ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni koronavirüs salgınında bir şehri daha karantina altına aldı. Bir şehirde de seyahat kısıtlaması getirildi.

Çin’de ortaya çıkan ve zatürre belirtilerine yol açan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için Vuhan kentinin ardından Huanggang da karantina altına alındı.

Vuhan’ın yaklaşık 75 kilometre batısında bulunan ve 7 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Huanggang’da toplu taşıma hizmetleri durduruldu, ana meydanlar kapatıldı ve halka da dışarı çıkmamaları için uyarı yapıldı. Ayrıca çok özel bir durum olmadıkça şehirden ayrılmaları da yasaklandı.

Bir şehirde daha kısıtlama

Öte yandan Ezhou kentinde de seyahate kısıtlama getirildi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tren ve metro istasyonlarının kapatıldığı duyuruldu.

İlk kez aralık ayında görülen ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüsün henüz aşısı veya ilacı bulunmuyor.

Virüs şimdiye kadar 17 kişinin ölümüne yol açarken, en az 600 kişiyi de etkiledi. Yeni virüsün de SARS gibi insandan insana bulaşabildiği teyit edildi. Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş, ardından kuru öksürük şikâyetleri gözleniyor, bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışında Güney Kore, Japonya, Tayvan, Tayland ve ABD gibi ülkelerde de rastlanmaya başlandı.

Olağan şüpheliler: Yarasa ve yılanlar

Virüsün nasıl yayıldığı henüz tam olarak bilinmezken kaynağın yarasalar ya da yılanlar olabileceği belirtildi. Yarasa çorbasının Vuhan’da çok fazla tüketildiğine dikkat çeken yetkililer virüsün bu yolla insanlara geçmiş olabileceğini ifade etti.

Ancak araştırmacılar virüsün insanlara bulaşmasında bir ‘arakonak’ olması gerektiğini de düşünüyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yöneticisi Gao Fu, virüsün Vuhan’daki deniz ürünleri pazarından yayılmış olma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğunu açıklamıştı.

Mevcut vakalar da bu kentteki Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı'ndaki yasa dışı vahşi hayvan ticaretiyle ilişkilendiriliyor. Salgının ardından kapatılan bu pazarda tilki, timsah, kurt yavrusu, yılan, yarasa, fare, tavuskuşu, kirpi, deve ve dev salamander gibi hayvanlar pazarlanıyordu.

Uzmanlar, hastalığın Çin'de ortaya çıkmasına, nüfusun çokluğu ve yoğunluğu ile virüsleri taşıyan hayvanlarla insanların yakın temasının neden olduğunu söylüyor.