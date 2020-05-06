Çin’de Salgının Başlangıç Yeri Olan Hubei Eyaletinde Okullar Kısmen Açıldı

Covid-19 salgınının başlangıç yeri olan Vuhan'ın başkenti olduğu Hubei eyaletinde, bu yıl büyük sınavlara girecek olan 9. ve 12. sınıflar okullara geri döndü.

Okula dönen öğrencilerin koronavirüs testi yaptırmış olmaları zorunluluğu bulunuyor.

Okullarda öğrencilerin sosyal mesafe kurallarını uygulayabilmeleri için düzenlemeler yapıldı.

Okul girişlerinde öğrencilere ateş kontrolü yapılıyor. Kantinlerde de öğrenilerin yemek yiyeceği alanlar bölmelere ayrıldı.

Okullar Aralık ayında başlayan salgından bu yana kapalıydı.

Öte yandan Çin Devlet ajansı Şinhua, 32 gündür eyalette hiç yeni koronavirüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.

Çin genelinde bugün sadece 2 kişide virüs tespit edildiği açıklandı. Resmi verilere göre ülkedeki vaka sayısı 82 bin 883, can kaybıysa 4 bin 633.