  • BIST 1.351,590
  • Altın 499,00
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Çin'de sel felaketi: "Bin yılda bir olur"

» »
Şiddetli yağışlar Avrupa'nın bazı ülkelerinden sonra Çin'de de hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin Henan vilayeti şiddetli yağışlar nedeniyle büyük hasar gördü. Vilayetin 12 milyonluk başkenti Zhengzhou'da en az 12 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de sel felaketi: "Bin yılda bir olur"

Şiddetli yağışlar Avrupa'nın bazı ülkelerinden sonra Çin'de de hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin Henan vilayeti şiddetli yağışlar nedeniyle büyük hasar gördü. Vilayetin 12 milyonluk başkenti Zhengzhou'da en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Vilayet yetkililerinin verdiği bilgiye göre 500'ün üzerinde kişi kurtarıldı, yaklaşık 100 bin kişi de bölgeden tahliye edildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle Salı gününden beri bazı çocukların anaokullarında mahsur kaldığı bildirildi.

Zhengzhou kentinde en az 12 kişi hayatını kaybetti

Cumartesi gününden Salı akşam saatlerine kadar devam eden yağışlar sonucu, kentteki Sarı Nehri'nde bir yılın toplamından daha fazla yağmur suyu toplandığı belirtildi. Çin basınında yer alan haberlere göre, meteorologlar böylesi bir yağışın ancak "bin yılda bir olabileceğine" dikkat çekiyor.

Hastane elektriksiz  kaldı

Vilayetin başkenti Zhengzhou'daki 7 binden fazla yataklı bir hastanede elektriklerin kesildiği , acil elektrik hattının da çalışmadığı bilgisi verildi. Hastanedeki yaklaşık 600 kritik durumdaki hasta için acil transfer imkanları aranıyor.

Hasar gören bölgelerde tahliye sürüyor

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, sel baskınlarıyla mücadelenin zorlaştığını ifade etti.

Seferler iptal, barajlar için uyarı

Ülkedeki önemli lojistik merkezlerden olan vilayette tren seferleri iptal edildi, otobanlar kapatıldı ve birçok uçak seferi de iptal edilmek zorunda kaldı. Baraj sularının da yükselmesi nedeniyle uyarı verildi. Yerel yetkililer, Zhengzhou kentinin batısındaki Luoyang kentindeki Yihetan Barajı'nda 20 metrelik bir çatlak oluştuğunu bildirdi. Çatlak nedeniyle her an bir yıkım olabileceği uyarısı verildi.

Henan vilayetindeki seller nedeniyle yollar kapatıldı

Meteorologlar 94 milyon nüfuslu Henan vilayetinde yağışların üç gün daha  süreceğini tahmin ediyor

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor16 Temmuz 2021 Cuma 10:09
  • Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı16 Temmuz 2021 Cuma 08:44
  • Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık son 4 ayın en düşük seviyesinde13 Temmuz 2021 Salı 10:27
  • Dünyanın En Büyük Astronomi Müzesi Şanghay'da Açılıyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:00
  • Çin dev pandaları 'tehlike altındaki tür' sınıflandırmasından çıkardı10 Temmuz 2021 Cumartesi 16:31
  • Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem10 Temmuz 2021 Cumartesi 09:30
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor09 Temmuz 2021 Cuma 10:28
  • ‘İnek İdrarı ve Dışkısı Covid’i Tedavi Etmez’ Dediler Diye 45 Gündür Hapisteler08 Temmuz 2021 Perşembe 21:15
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor08 Temmuz 2021 Perşembe 10:39
  • Japonya, Tokyo için yeni OHAL planlıyor08 Temmuz 2021 Perşembe 09:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti