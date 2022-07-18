Çin’de seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Çin devlet medyası, ülkenin güneybatı ve kuzeybatı bölgelerindeki sellerde en az 12 kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin zarar gördüğünü duyurdu.

Sıçuan’da en az 6 kişi ölürken 12 kişinin kaybolduğu açıklandı. Bölgeden 1300 kişi tahliye edildi.

Longnan’da da 6 kişi öldü, 3 bin kişi tahliye edildi. Selden en çok etkilenen bölgeye 1,5 günde 98,9 milimetrelik yağış düştü. Bunun, temmuz ayı ortalamasının neredeyse 2 katı olduğu bilgisi verildi