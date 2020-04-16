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Çin'de Şenzen'den Sonra Zhuhai Şehri De Kedi, Köpek Yenmesini Yasakladı

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Çin'de Şenzen'den Sonra Zhuhai Şehri De Kedi, Köpek Yenmesini Yasakladı
Çin'de Şenzen'den Sonra Zhuhai Şehri De Kedi, Köpek Yenmesini Yasakladı

Çin’de Şenzen’den sonra ikinci bir şehir daha kedi ve köpek eti yenmesini yasakladı.

Zhuhai şehrinde de Şenzen gibi 1 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kedi, köpek eti tüketimi yasak.

Koronavirüs salgınının Çin genelinde kedi, köpek eti tüketimini tamamen yasaklanmasına yardımcı olmasını uman hayvan hakları savunucuları, Zhuhai şehrindeki kararın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Asya genelinde yılda yaklaşık 30 milyon köpeğin öldürüldüğü bildiriliyor.kara, 

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