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SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden yeni salgın uyarısı: Böceklerden bulaşacak

Çin’de sokağa çıkan robot köpekler tüyler ürpertti

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Çin, corona virüsüne karşı halk sağlığı mesajlarını yaymak için robot köpekleri görevlendirdi. Ortaya çıkan tüyler ürpertici video, distopik Black Mirror dizisini anımsattı.
Çin’de sokağa çıkan robot köpekler tüyler ürpertti

Çin, Covid-19 sebebiyle dünyanın en katı karantinasını uygulamaya devam ederken, Şanghay sokaklarında anons yapan ürkütücü robot köpeklerin görüntüleri ortaya çıktı.

Tüyler ürpertici videoda, dört ayaklı robot köpeğin sırtındaki bir megafon aracılığıyla aynı mesajı tekrarladığı görülüyor… “Maske takın, ellerinizi yıkayın, ateşinizi kontrol edin.”

Eğer kuralları ihlal eden vatandaşlar varsa da, onları uyarmak için şu anonsu yapıyor… “Davranışınız pandemi kurallarını ihlal etti. Lütfen hemen eve gidin, yoksa yasalara göre cezalandırılacaksınız.”

KARANTİNA YENİDEN BAŞLADI

The Sun’ın haberine göre, 26 milyon kişiye ev sahipliği yapan Şanghay şehri, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek günlük Covid-19 vakası sayısını bildirdiği için bu hafta karantinaya geri döndü.

Şanghay idaresi, Omicron varyantının yayılmaya devam edeceği korkusuyla, salgının yayılmasını engellemek için iki aşamalı yeni bir karantina başlattı. Buna göre, şehrin ana havaalanını ve finans bölgesini içeren doğu bölgesi Pudong, Pazartesi sabahından beri kilitlendi ve bugün, 1 Nisan’da serbest bırakılacak.

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