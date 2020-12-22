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SON DAKİKAPilli:16'sı yerel 17 pozitif vaka!

Çin'de son 24 saat içerisinde 15 koronavirüs hastası bildirildi; mutasyona uğrayan yeni virüsün tespit edilmediği açıklandı

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Çin'de son 24 saat içerisinde 15 koronavirüs hastası bildirildi; mutasyona uğrayan yeni virüsün tespit edilmediği açıklandı
Çin'de son 24 saat içerisinde 15 koronavirüs hastası bildirildi; mutasyona uğrayan yeni virüsün tespit edilmediği açıklandı

Çin, son 24 saat içerisinde ülke genelinde 15 yeni koronavirüs hastasının olduğunu açıkladı. Ülkede bir önceki gün ise bu sayı 23 olarak bildirilmişti.

Teyit edilmiş toplam vaka listesine asemptomatik kişileri dahil etmeyen ülkede gün itibariyle semptom göstermeyen 15 kişinin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Feng Zijian, kamu yayıncısı CCTV'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'de görülen mutasyona uğramış koronavirüs varyantının Çin'de görülmediğini duyurdu.

Zijian yeni türlere karşı koruma sağlamak üzere çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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