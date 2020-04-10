Çin'de Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle Sadece Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 38'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 42 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, dün Hubey eyaletinden bir kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 907'ye, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 336'ya ulaştı, virüs bulaşan 77 bin 455 hasta da iyileşti.

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina uygulaması 7 Nisan'da kaldırılmıştı.

Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de, salgın büyük oranda kontrol altına alındı.