  • BIST 1.927,39
  • Altın 781.76011
  • Dolar 13.7922
  • Euro 15.5419
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Çin’de Sürücüsüz Otobüs Yollara Çıktı

»
Çinli teknoloji devi tarafından üretilen sürücüsüz 3 otobüs, ticari denemeler için operasyonlarına başladı.
Çin’de Sürücüsüz Otobüs Yollara Çıktı

Çinli teknoloji devi Baidu tarafından üretilen ve 4. seviye otonom teknolojisine sahip olan 3 otobüs, ülkenin güneybatısında bulunan Chongqing şehrinde ticari deneme operasyonlarına başladı.

Saatte yaklaşık 40 kilometre yol alabilen Robobus otobüslerinin uzunluklarının 5.9 metre olduğu belirtildi. Kendi kendine durabilen otobüsler, karmaşık şehir içi yol koşullarında sefer yapabilme özelliğine sahip.

Şirketin Chongqing'de bulunan otonom sürüş ünitesi güvenlik sorumlusu Zhang Shangui, “Şu anda Chongqing, Guangzhou, Cangzhou ve diğer şehirlerde otonom otobüsler faaliyete geçti. Chongqing ise ticari operasyonların yapıldığı ilk şehirlerden biri. Otobüsleri kullanmak isteyenler, akıllı kartlarını veya Baidu'nun geliştirdiği kart okuyucuları kullanarak ödemelerini gerçekleştirebilir ve rezervasyon yaptırmadan otobüslere binebilir” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yayın Platformlarında Rekabet Kızışıyor05 Aralık 2021 Pazar 11:36
  • Yeni Dünyanın Yeni Trendi, Metaverse Arazisi Satın Almak... Milyon Dolar Ediyor04 Aralık 2021 Cumartesi 17:23
  • Kripto Para Piyasalarında Deprem04 Aralık 2021 Cumartesi 15:19
  • İnsanlığın Sonunu Getirecek Deneyin Bilgileri Sızdı! İlk Defa Robotlar Tek Başlarına Üredi03 Aralık 2021 Cuma 23:26
  • Android Kullanıcıları Dikkat! Google, Bu Kış Gelecek Yenilikleri Açıkladı03 Aralık 2021 Cuma 22:13
  • En İyi Wi-Fi Performansı İçin Kablosuz Yönlendiricinizi Nasıl Optimize Etmelisiniz?03 Aralık 2021 Cuma 20:36
  • 2021’in En Çok Kullanılan Emojileri Belli Oldu03 Aralık 2021 Cuma 16:51
  • Android'de 300 binden fazla indirilen zararlı yazılım02 Aralık 2021 Perşembe 20:42
  • Elon Musk, "Kanıtlarım var" diyerek tüyleri diken diken eden sözleri kullandı: Bilgisayar oyununun içindeyiz02 Aralık 2021 Perşembe 20:19
  • Yeni CEO sonrası ilk karar... Dikkat! Twitter'da artık bunu yapmak yasak01 Aralık 2021 Çarşamba 22:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti