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Çin'de sürücüsüz taksi dönemi

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Çin'in kuzeyindeki Yangquan'da sürücüsüz taksiler hizmet vermeye başladı.
Çin'de sürücüsüz taksi dönemi

Bu sayede trafik kazalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Çinli yetkililer yapay zekanın insandan daha iyi bir sürücü olduğunu vurgluyor.

 

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