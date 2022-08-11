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Çin'de sürücüsüz taksi dönemi
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TEKNOLOJİ
11.08.2022 12:00
Çin'in kuzeyindeki Yangquan'da sürücüsüz taksiler hizmet vermeye başladı.
Bu sayede trafik kazalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Çinli yetkililer yapay zekanın insandan daha iyi bir sürücü olduğunu vurgluyor.
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