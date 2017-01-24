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FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Çin’de suya ve ateşe dayanıklı kağıt üretildi

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Çin’de suya ve ateşe dayanıklı kağıt üretildi
Çinli bilim adamları, kağıdın yapısını ateşe ve sıvıya dayanıklı olacak şekilde değiştirdi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post’ta yer alan habere göre, Şanghay Seramik Enstitüsünden bilim adamları hem sıvıya hem de ateşe dayanıklı kağıt üretti.

Araştırmacılar, kağıdın yapısını değiştirmek için “hidroksiapatit” adı verilen ve hayvanların diş minesi ile kemiklerinde bulunan bir tür kalsiyum kullandı.

Geliştirilen kağıt türünün, 200 santigrat derece ateşin yanı sıra kahve, meyve suyu, çay gibi sıvılara dayanıklı olduğu belirtildi.

Daha önce suya ya da ateşe dayanıklı kağıtların mevcut olduğuna işaret eden araştırma ekibinin lideri Zhu Yingjie, hem çeşitli sıvılara hem de ateşe dayanıklı kağıdın ilk defa geliştirildiğini bildirdi.

Zhu, üretilen kağıdın kaligrafiden reklam panolarına kadar pek çok farklı alanda kullanılabileceğini vurguladı.

Kağıdın üzerindeki yazılara hiçbir zarar gelmeden su ile temizlenebileceğine dikkati çeken Zhu, “Bu kağıt önemli belgelerin yüzyıllar boyunca saklanmasını sağlayacak çünkü herhangi bir yangın ya da su basması durumunda yok olmayacaklar.” diye konuştu.

A4 boyutundaki bir kağıdın sıradan kağıtlardan bir miktar daha pahalı olacağını belirten Zhu, büyük miktarlarda üretime geçilmesi durumunda fiyatın da düşeceğine işaret etti.

Proje üzerinde 2008’den bu yana çalışan ekip, ürünü gelecek 3 ay içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor.

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