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Çin'de tedavi edilen hastalarda ikinci kez Koronavirüs tespit edildi

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"Hastalık birçoğu için dönüşü olmayan bir aşamaya geçti"
Çin'de tedavi edilen hastalarda ikinci kez Koronavirüs tespit edildi

Çin'de doktorlar, tedavi edilip hastanelerden taburcu edilen hastalarda Koronavirüs'ün tekrar ortaya çıktığını tespit etti.

Sputnik'in haberine göre, Vuhan Koronavirüs Tıbbi Tedavi Grubu Başkanı Profesör Zhao Jianping, Covid-19 testlerinin sonuçlarıyla ilgili endişe verici bulgular açıkladı. Hastaların iki kez negatif çıkan test analizi, taburcu olduktan sonra pozitif hale geldi. Bu hastaların, iki kez enfekte oldukları kaydedildi.

Beijing News'e konuşan Zhao Jianping, bu durumu testlerin kusurları, laboratuvar teknisyenlerinin olası hataları ve bazı hastaların organizmasının özellikleri ile açıkladı. Bununla birlikte, hastalığın nüksetmesi veya yeniden enfekte olup olmadığıyla ilgili kesin bir şey söyleyemedi.

Jianping'e göre, bunun nedenleri arasında virüsün vücuttan tamamen çıkmadığı ya da yeterli antikor üretilmediği gösterilebilir. Jianping, tüm hastaların taburcu olduktan sonra 14 gün daha ek karantinaya alınması gerektiğini belirtti.

"Hastalık birçoğu için dönüşü olmayan bir aşamaya geçti"

Zhao Jianping ayrıca, hastalığın seyri hakkında şunları söyledi:

"Başlangıç nispeten yumuşak,  fakat 7-10 gün sonra  göğüste sıkışma, akciğerde hasar ve  yüksek ateşle kritik aşama başlıyor. Eğer hasta bu dönemde yeterli tedavi alırsa, sonuç olumlu olabilir. Ancak, Vuhan'daki  hastaneler çok kalabalık olduğundan, hastalık birçoğu için dönüşü olmayan bir aşamaya geçti.”

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