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SON DAKİKAÖnce karısını sonra kendini bıçakladı!

Çin’de toprak kayması

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Çin’de toprak kayması
Çin’in kuzeybatısında meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 7 katlı bir bina çöktü.    

Binada bulunan 39 kişiden 7’sinin enkaz altında mahsur kaldığı belirtildi.    

Bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki 1 kişiye sağ olarak ulaşırken, 3 kişinin cesedini çıkardı. Enkaz altındaki diğer 3 kişiye ulaşma çabaları ise devam ediyor.    

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.     

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