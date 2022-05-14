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Çin’de trilobit fosili bulundu

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Çinli bilim insanları, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhenxiong ilçesinde Geç Ordovisyen dönemine ait trilobit topluluğu buldu.
Çin’de trilobit fosili bulundu

Pekin Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü ve Xi’an Jeolojik Araştırma Merkezi’nden araştırmacılar tarafından yapılan keşif, kısa süre önce Palaeoworld’de yayınlandı.

Pekin Üniversitesi’nden araştırmacı Wei Xin’e göre, trilobit topluluğu, dördü yeni tür olmak üzere 15 cinsten 17 tür içeriyor.

Bilim insanları, keşfin, Çin’in güneyinde Geç Ordovisyan dönemine ait deniz canlılarını araştırmak için araştırmacılara büyük bir fırsat sağlayacağını vurguladı.

Wei, trilobit türlerinin dağılımına dayanarak, Çin’in güneyinde son Ordovisyen dönemindeki kitlesel yok oluştan önce bir göç olayının meydana geldiği çıkarımının yapılabileceğini söyledi.

Çin’in güneyinde bulunan paleoplatedeki deniz ortamı, tektonik hareketlerden etkilenip, yavaş yavaş bozularak, oksijensiz yarı kapalı bir havza oluşturdu ve bu da çoğu trilobitin yok olmasına neden oldu. Wei, Zhenxiong gibi nispeten daha sığ ve oksijenli ortamlarda sadece az sayıda trilobitin korunaklı yerlere göç ettiğini belirtti.

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