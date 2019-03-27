Çin'de tutuklanan eski Interpol Başkanı Meng, Komünist Parti'den atıldı

Eski Interpol Başkanı olan ve hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Çin'e giriş yaptıktan sonra gözaltına alınıp tutuklanan Meng Hongwei'nin Komünist Parti üyeliğinden de ihraç edildiği öğrenildi.

Interpol başkanlığının yanında Çin Kamu Güvenliği Bakan yardımcılığı görevinde de bulunan Meng, geçen sene Fransa'dan ülkesi Çin'e yaptığı bir ziyarette gözaltına alınmıştı ve rüşvet almak suçundan yargılandığı açıklanmıştı.

Meng'in son olarak Çin Komünist Partisi üyeliğinden de çıkarılarak bütün görevlerinden alındığı açıklandı. ÇKP Disiplin Denetim Merkez Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'HİÇBİR PARTİ PRENSİBİ YOK'

"Meng Hongwei'nin hiçbir parti prensibi yok, kişisel meseleleri yönetmeliklere uygun olarak rapor etmiyor ve Parti Merkez Komitesinin kararını uygulamayı reddediyor."

Geçen sene yolsuzluk ve rüşvet suçlarından ötürü gözaltına alınan Meng hakkında Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ""Meng Hongwei'nin aleyhindeki rüşvet alma ve yasaları çiğneme şüphesiyle başlatılan soruşturma haklı, mantıklı ve doğru zamanlıdır" ifadeleri kullanılmıştı.

Hakkındaki yargılama süreci devam eden Meng'in alacağı ceza ise henüz bilinmiyor.