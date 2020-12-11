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Çin’de uçuş görevlilerine, Covid-19 riskini azaltmak için, tuvalete girmek yerine bez tavsiye edildi

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Çin’de uçuş görevlilerine, Covid-19 riskini azaltmak için, tuvalete girmek yerine bez tavsiye edildi
Çin’de uçuş görevlilerine, Covid-19 riskini azaltmak için, tuvalete girmek yerine bez tavsiye edildi

Çin Sivil Havacılık İdaresi güncellediği rehberinde, uçuş görevlilerine Covid-19 bulaşma riskini azaltmak için uçakta tuvalete girmek yerine bez kullanmalarını tavsiye etti.

Geçen ay sonunda yayınlanan havayolları için salgın önleme ve kontrol kılavuzlarının altıncısında uçakta ve havaalanında uyulması gereken hijyen kuralları anlatıldı.

Kılavuzun koruyucu ekipman bölümünde uçuş görevlilerinin özellikle yüksek riskli ülkelere uçuşlarda tıbbi maske, çift kat eldiven, koruyucu gözlük, bone ve galoş giymesi tavsiye edildi.

Devamında ise şu ifadelere yer verildi: “Kabin görevlilerinin enfeksiyon riski engellemek için bez kullanması ve tuvaletleri kullanmaması tavsiye edilir.”

Abartılı bir tavsiye gibi görünmekle birlikte uçak tuvaletlerinin en çok mikrop barındıran yer olabileceği biliniyor.

Ağustos ayında İtalya’dan Güney Kore’ye uçan bir kadın Covid-19’a yakalandı ve bulaşmanın kaynağı olarak N95 maskesini takmadığı tek yer olan uçak tuvaleti gösterildi.

 

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