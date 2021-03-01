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Çin'de üretilen mala Made in Turkey mühürü vurup KIB-TEK'e satmışlar!

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Çin'de üretilen mala Made in Turkey mühürü vurup KIB-TEK'e satmışlar!
Çin'de üretilen mala Made in Turkey mühürü vurup KIB-TEK'e satmışlar!

Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı katıldığı bir TV programında önemli açıklamalarda bulunu...

İşte satır başları...

Mali polise Elektrik Kurumu’nda Sayıştay’ın “Nitelikli dolandırıcılık” dediği bizim de takından takip ettiğimiz bir dosyayı araştırıyor.

Sayıştay raporu üzerine polis gitti.

Bir mal Çin’de yapılıyor, üzerine Türkiye’deki bir firmanın markası vuruluyor ve Türkiye’de yapıldı diye gümrükten ithal edilip kuruma veriliyor. Bununla ilgili mali polis Sayıştay’ın söz konusu raporuna istinaden ki o rapor çok önceden çıkmıştı nihayet harekete geçti ve hiç olmazsa bir konuda olsun adım atıldı.

2010 yılından beri Savcılığın bu tip Kıb-Tek’teki yolsuzluklarla ilgili  4-5 dosyası var. Bir tanesi ileriye götürülmedi veya hukuki olarak yapılabilecek bir şey bulunmadı çünkü sehemi hazırlayanlar minareyi kılıfına uydurmuşlar.

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