Çin'de uzaylılara dair kanıt

Çinli bilim insanları tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, ülkenin devasa "Sky Eye" teleskopunun uzak bir uzaylı uygarlığından iz sinyalleri almış olabileceğini iddia edildi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi gazetesi Science and Technology Daily’de yayınlanan bir rapora göre, Pekin Üniversitesi’ndeki gökbilimciler ” Dünya dışından olası birkaç olası teknolojik iz ve dünya dışı uygarlık potansiyeli” keşfettiler.

Sinyaller, dünyanın en büyük radyo teleskopu olan “Sky Eye” lakaplı Çin’in Beş yüz metrelik Diyaframlı Küresel radyo Teleskopu (FAST) tarafından alındı.

Sky Eye, 2019’da dünya dışı yaşamı gösterebilecek radyo sinyalleri için derin uzayı taramaya başladı.

2020’de bu verileri gözden geçiren araştırmacılar, iki şüpheli dar bantlı, potansiyel yapay radyo sinyali bulduklarını söylediler.

Daha sonra, 2022’de, bilinen ötegezegenlerin hedefli bir araştırması, başka bir garip dar bant radyo sinyali buldu.

Radyo paraziti olma olasılığı da çok yüksek

Sinyaller, tipik olarak yalnızca insan uçakları ve uydular tarafından kullanılan dar bantlı radyo dalgaları olduğundan, uzaylı teknolojisi tarafından üretilmiş olabilirler.

Ancak bilim insanları, bulgularının ön araştırmada olduğunu ve analiz tamamlanana kadar dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.

Çin Dünya Dışı Uygarlık Araştırma Grubu baş bilimcisi Zhang Tongjie Science and Technology Daily’ye verdiği demeçte, “Bunlar geçmişten farklı birkaç dar bantlı elektromanyetik sinyaldir ve ekip şu anda daha fazla araştırma üzerinde çalışıyor Şüpheli sinyalin bir tür radyo paraziti olma olasılığı da çok yüksek ve daha fazla onaylanması ve ekarte edilmesi gerekiyor. Bu uzun bir süreç olabilir” dedi.