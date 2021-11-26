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Çin’de vakalar artınca turizme kısıtlama getirildi

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Şangay, Çin’in doğusunda görülen corona virüsü vakaları nedeniyle turizm faaliyetlerine kısıtlama getirdi ve Şangay yakınındaki bir şehir toplu taşıma araçlarının kullanımını kısıtladı.
Çin’de vakalar artınca turizme kısıtlama getirildi

Şangay, Çin’in doğusunda görülen corona virüsü vakaları nedeniyle turizm faaliyetlerine kısıtlama getirdi ve Şangay yakınındaki bir şehir toplu taşıma araçlarının kullanımını kısıtladı.

Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından bugün yayımlanan resmi verilere göre, Şangay’da, yurt dışından gelmemiş olan ve 25 Kasım’da semptomları teyit edilen olan üç corona virüsü vakası tespit edildi.

Şangay’da görülen son semptomatik enfeksiyon Ağustos ayında bildirilmişti.

Yeni vakalar, Çin’in Delta varyantının neden olduğu büyük salgını kontrol altına almasından yalnızca birkaç gün sonra tespit edildi ve yerel bulaşın önüne geçme çabalarında artan zorluğa işaret etti.

Ulusal sağlık yetkilileri bu ayın başlarında Çin’in hedefinin sıfır vaka sayısını korumak değil, yerel bulaş kümelerinin kısa sürede tespit edilip kontrol altına alınabilmesini sağlamak olduğunu belirtmişti.

Şangay, seyahat acentelerinin şehirler ve diğer il düzeyindeki bölgeler arasında geziler içeren turizm faaliyetleri düzenlemesini yasakladı.

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